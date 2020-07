Brescia-Roma 0-3, Il Messaggero: “Tris per l’Europa, prestazione più che accettabile”, Gazzetta: “E’ tornato il Predestinato”, La Repubblica: “Fuori dal tunnel”

AS ROMA NEWS – La vittoria di ieri per 3 a 0 sul campo di un Brescia piccolo piccolo permette alla Roma di tornare ad allungare momentaneamente su Napoli (+3) e Milan (+5), in attesa dello scontro tra le due squadre in programma stasera.

Oggi i giornali in edicola celebrano la vittoria rotonda contro i lombardi. Il Messaggero (U. trani) apre così: “Roma, tris per l’Europa”, e all’interno dell’articolo la prestazione messa in campo dalla squadra viene definita “più che accettabile“. La Roma fa la partita anche se ne primo tempo la finalizzazione è stata sterile. Ma la squadra sa comportarsi da grande e sa quando è il momento di mettere in piazza la qualità e l’esperienza. La ricchezza ritrovata della rosa incide.

La Gazzetta dello Sport invece punta forte su Zaniolo: “Entra, corre e segna: riecco la Roma di Nicolò“, titola il quotidiano. A sancirlo è un gran gol di sinistro che racconta al mondo un concetto chiaro: il Predestinato è tornato sotto ogni punto di vista, scrive Massimo Cecchini dalle pagine del quotidiano sportivo, e 204 giorni dopo l’ultima rete, anche la sua vocazione da goleador è definitivamente ripartita.

“Europa e sorrisi”, titola invece Il Tempo (T. Carmellini), che sottolinea come i tre unti di ieri tengono a distanza le rivali per l’Europa, ma la nota più lieta è il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo: un’arma, molto potente, in più nelle mani del tecnico portoghese, anche in vista della fase finale di Europa League. “Fuori dal tunnel” scrive invece La Repubblica (M. Pinci), che si riferisce sia alla Roma che al suo talento, entrambi usciti dal loro momento peggiore.

Redazione Giallorossi.net