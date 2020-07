Conte insiste: vuole Dzeko. Tottenham Juve e Inter su Zaniolo, la Roma fissa il prezzo: 70 milioni

CALCIOMERCATO AS ROMA ULTIME – Non solo la vittoria di Brescia, sui giornali tiene anche banco il mercato della Roma in vista del prossimo settembre. La Gazzetta dello Sport (D. Stoppini) racconta come l’Inter di Antonio Conte si appresa a fare una rivoluzione in vista della prossima stagione.

Nessuno ha il posto al sicuro, anche i big come Skriniar, per tutti si ascolteranno le offerte che arriveranno. L’allenatore nerazzurro vorrebbe ripartire da Lautaro, e per l’attacco punta forte (di nuovo) su Edin Dzeko. Oggi come 12 mesi fa. L’attaccante bosniaco è il calciatore con il quale il tecnico vorrebbe lavorare. E resta in prima fila, anche se tutto dipenderà da quel accadrà tra la Roma e il bosniaco e anche dall’andamento dei giallorossi in Europa League.

Su “La Repubblica” (M. Pinci) invece i fari sono puntati su Nicolò Zaniolo, tornato ieri al gol contro il Brescia. per il talento giallorosso c’è la fila. Mourinho lo vuole al Tottenham, Conte e Sarri stravedono per lui. La Roma ha fissato il prezzo: 70 milioni. Per il proprio futuro, però Zaniolo ha scommesso sulla Roma. E ora può dimostrare che, anche nel calcio, non tutto ha un prezzo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica