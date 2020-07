Stadio della Roma, domani il via libera politico dai 5 Stelle

ULTIME NOTIZIE STADIO ROMA – Giornata di buone notizie in casa Roma. Oltre alla vittoria di ieri che riporta un po’ di sereno a Trigoria, le liete novelle potrebbero presto arrivare anche per quanto riguarda il progetto di Tor di Valle.

Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), impossibile non evidenziare come domani, con il vertice di maggioranza deciso dal Movimento 5 stelle potrebbe arrivare il sospirato via libera anche politico alla costruzione del nuovo stadio della Roma.

Tutte le indicazioni sembrano garantire l’esito positivo in quanto anche l’opposizione pare decisa a collaborare. Per la Roma sarebbe una notizia molto importante, sia per Pallotta che per Friedkin, ancora interessato alle vicende del club capitolino.

Fonte: Gazzetta dello Sport