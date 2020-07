Brescia-Roma 0-3, le pagelle dei quotidiani: Bruno Peres convince tutti. Ibanez insufficiente per il Corsera. Pellegrini bocciato da Il Tempo

AS ROMA NEWS – Queste le pagelle dei quotidiani ai giocatori giallorossi che ieri hanno battuto il Brescia per tre a zero. Andando a spulciare i voti, sorprende il 5,5 del Corriere della Sera a Ibanez, sufficiente per tutti gli altri quotidiani.

Divide anche la prova di Pellegrini, insufficiente per Il Tempo, ma promosso a pieni voti da Gazzetta e Corsera. Mette tutti d’accordo invece Bruno Peres, che strappa diversi 7 così come Zaniolo e Kalinic.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Mirante 6,5; Mancini 6,5, Fazio 7, Ibanez 6; Bruno Peres 7, Diawara 7, Veretout 6,5, Kolarov 6; Perez 6,5, Pellegrini 6,5; Kalinic 6,5. Subentrati: Villar 6, Perotti 6, Zaniolo 7, Dzeko 6, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 7; Mancini 6,5, Fazio 6,5, Ibanez 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 6,5, Kolarov 6; Perez 6,5, Pellegrini 6; Kalinic 7. Subentrati: Villar 6, Perotti 6, Zaniolo 7, Dzeko 6, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (CARINA)

Mirante 6,5; Mancini 6, Fazio 6, Ibanez 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 6, Kolarov 6; Perez 6,5, Pellegrini 6; Kalinic 6,5. Subentrati: Villar 6, Perotti 6, Zaniolo 6,5, Dzeko 6, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Mirante 6,5; Mancini 6, Fazio 6,5, Ibanez 6; Bruno Peres 6, Diawara 6,5, Veretout 6, Kolarov 6; Perez 7, Pellegrini 6; Kalinic 6,5. Subentrati: Villar 6, Perotti 6,5, Zaniolo 6, Dzeko 6, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Mirante 6,5; Mancini 6,5, Fazio 7, Ibanez 5,5; Bruno Peres 7, Diawara 6, Veretout 6, Kolarov 6; Perez 6,5, Pellegrini 6,5; Kalinic 6,5. Subentrati: Villar 6, Perotti 6, Zaniolo 7, Dzeko 6, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Mirante 6,5; Mancini 6, Fazio 6,5, Ibanez 6; Bruno Peres 7, Diawara 6, Veretout 6,5, Kolarov 6; Perez 6,5, Pellegrini 6; Kalinic 6. Subentrati: Villar 5,5, Perotti 6,5, Zaniolo 7, Dzeko 5,5, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL TEMPO (AUSTINI)

Mirante 7; Mancini 6,5, Fazio 6, Ibanez 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 6,5, Kolarov 5,5; Perez 6, Pellegrini 5,5; Kalinic 7. Subentrati: Villar 6, Perotti 7, Zaniolo 7, Dzeko sv, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Mirante 6,5; Mancini 6,5, Fazio 6, Ibanez 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 7, Kolarov 6; Perez 6,5, Pellegrini 6; Kalinic 6. Subentrati: Villar 6, Perotti 6,5, Zaniolo 7, Dzeko 6, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 6,5.