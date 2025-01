LIVE! Calciomercato Roma, fatta per Ryan al Lens. Si sblocca Gollini: oggi l’arrivo nella Capitale, domani le visite mediche

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si sblocca la cessione di Mathew Ryan al Lens, con conseguente arrivo in giallorosso di Pierluigi Gollini. Stando a quanto riferiscono Gianluca Di Marzio e Filippo Biafora in questi minuti, il portiere dell’Atalanta, attualmente in prestito al Genoa, è atteso nella Capitale già in giornata.

Fumata bianca dunque tra il club giallorosso e quello francese per Ryan, che dunque ha superato i nuovi test fisici richiesti dal Lens dopo quelli effettuati ieri. Gollini dunque è atteso a Roma in serata, domani effettuerà le visite mediche e poi firmerà con i giallorossi: all’Atalanta 1 milione di euro, comprensivo di bonus.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

