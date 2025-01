“ON AIR!” – ROSSI: “Farioli? Dio ce ne scampi, allora mi riprendo De Rossi”, PIACENTINI: “Terrorizzato se a scegliere l’allenatore fosse Ghisolfi”, BERNABAI: “Non vorrei che Ranieri fosse il DDR2 dei Friedkin…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Rensch è il primo, e speriamo non unico, acquisto della Roma di questo gennaio. E poi c’è il discorso di Farioli, nome che comincia a serpeggiare: per quanto mi riguarda, Dio ce ne scampi…se devi prendere quel tipo di allenatore, allora riprenderei De Rossi tutta la vita. Mi sembrerebbe l’ennesima cosa cervellotica di una proprietà che ha fatto una serie di caz*ate negli ultimi anni che la metà basta… Non c’è nessun tipo di ratio in una scelta del genere. Io do per scontato che l’allenatore non lo sceglierà Ghisolfi, ma ci credo benissimo che lui stia proponendo Farioli. Ghisolfi ha cominciato l’altro ieri a fare il ds, e ha lavorato solo con Farioli. Ma visto quanto conta Ghisolfi nella Roma, faccio fatica a pensare che Ranieri si possa far convincere a prendere un allenatore che è l’anti Ranieri…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Una settimana fa ero venuto qua a dire: “Guardate che a me hanno raccontato questa cosa di Farioli…“…Io sono terrorizzato dall’ipotesi Farioli. Il problema è: chi lo sceglie? Perchè Farioli è roba di Ghisolfi. Ma il francese è così credibile da convincere Ranieri sul fatto che sia l’allenatore migliore che c’è su piazza? A me non sembra un profilo alla Ranieri… Chi sceglierà alla fine? Friedkin… Ma davvero Ghisolfi è così credibile da poter indirizzare una scelta del genere? E’ un ds inesistente, impalpabile, e se fosse lui a scegliere l’allenatore mi terrorizzerebbe…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se la Roma parla con Farioli è perchè ha già ricevuto dei no da altri allenatori? Oppure è perchè hanno deciso di rivolgersi a quel tipo di allenatore lì?…Se devi fare dei discorsi con un nuovo allenatore, avere un amministratore delegato è fondamentale perchè è la figura che rappresenta di più i Friedkin, e non averla non sarebbe una bella presentazione con i vari Ancelotti o Allegri…ma forse nemmeno con lo stesso Farioli… Tu da un anno a questa parte dai un’aria di caos interno che non è che mettendo Ranieri ti sei trasformato nel Real Madrid dal punto di vista organizzativo…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Qua si passa da Ancelotti a Farioli…A me Farioli non mi sembra una scelta da Ranieri… Se lui ha davvero questo potere forte, io mi fido di Ranieri e della possibilità che possa venire Allegri bypassando la figura di Antonello. Se davvero ha questo potere, Ranieri chiama Friedkin e gli dice: “Ho l’ok di Allegri, le cifre sono queste. Vi sta bene?“. Non è una cosa così complicata…però bisogna vedere se Ranieri ha questo ruolo…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Allegri sarebbe stato il nome che avrebbe messo d’accordo tutti in una piazza da sempre molto critica. La Roma è chiamata a un’operazione di rilancio, e quella dell’allenatore non è una scelta semplice. Ancelotti è un allenatore che ha lavorato sempre in realtà di altissimo livello. Un professionista al di là del cuore, usa anche la razionalità…Io non vorrei che con Ranieri si stia ripetendo un De Rossi 2: metto l’uomo stimato e ben voluto dalla piazza e scarico tutto sulle sue spalle, che sarebbe una cosa veramente irrispettosa per Ranieri…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Vi racconto questa storia. Ci sono tifosi della Roma che vanno a mangiare senza sapere nulla in Val d’Elsa, in un ristorante dove vedono tutte foto dell’Ajax. E domandano: “Ma perchè ci sono tutte queste cose dell’Ajax?“, e quasi neanche glielo dicono che quello è il ristorante del papà di Farioli. Quando vanno a pagare il conto, il papà gli chiede: “Ma voi siete romani? Perchè ho mio figlio che l’anno prossimo verrà a lavorare a Roma…“. Questo è quello che hanno raccontato questi ragazzi. E coincidenza, oggi esce fuori questa notizia… Su Farioli non so che dirvi, sarà pure bravo, ma significa che la Roma sta ricominciando a scimmiottare altre squadre. Prendono giocatori e allenatori di prospettiva, ma così ci vogliono anni, tanti anni…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Magari Farioli è il più forte di tutti, ma la cosa mi lascia un po’ perplesso… Rensch? O a Van Basten gli ha rubato a casa oppure non capisco…non penso che Van Basten abbia bisogno di parlare male di un giocatore così, e per questo la cosa mi lascia perplesso…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “Gollini arriva a costo zero con una serie di bonus. L’operazione è fatta. Mi dicono che Shomurodov all’Empoli è una pista abbastanza calda, aspettano la partita di coppa e poi si va a dama. Per cui mi aspetto anche il nome del nuovo attaccante. Raspadori? Ci può stare…certo, lui e Frattesi, troppa roba…sarebbe un mercatone…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Rensch ha già diviso prima di arrivare, è un record… Roma più concentrata sul mercato che sulla coppa? Farebbe un errore: l’Europa League deve essere il traguardo della Roma quest’anno… Ora servirà inevitabilmente un’altra Roma: ci sono calciatori che non hanno mai visto il campo a parte di 5 minuti finali. Ora hai una serie di partite decisive tra Europa League, Coppa Italia e campionato. E sono tutte in trasferta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io il mercato lo lascerei proprio perdere…arriva il terzino, che è mal presentato, e lì mi fermerei. Non ci sono le condizioni e le necessità, e quindi mi concentrerei sull’AZ e sul fatto che non si vince da tempo una partita fuori casa. Non cercherei guai. Certo, puoi alternare dei calciatori, specie in mezzo al campo…però che vai a cercare? Io andrei avanti con questi calciatori. La squadra ha ritrovato una strada, poi più avanti si vedrà…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il fatto di non vincere in trasferta è un segno di debolezza. Però quest’anno non si può parlare, è troppo atipica come stagione, cambiare tre allenatori è una cosa anomala… Ranieri ha un’esperienza tale…ha fatto quello che doveva fare. Ora bisogna vedere se la squadra lo seguirà: quelli che non giocano mai possono mollare sapendo che tanto lui è in scadenza…”

