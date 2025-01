UFFICIALE: Ryan si trasferisce a titolo definitivo al Lens (COMUNICATO AS ROMA)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Lens per la cessione a titolo definitivo di Mathew Ryan. Arrivato nella Capitale nel 2024, il portiere australiano ha debuttato in giallorosso nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Il Club augura a Mathew le migliori fortune per questa nuova avventura in Ligue 1”.

Con questo comunicato la Roma annuncia l’addio a Ryan, la cui avventura in giallorosso è durata solo pochi mesi. Per il trasferimento ai transalpini, il club incasserà circa 800 mila euro. Per sostituirlo è in arrivo Gollini dal Genoa via Atalanta, proprietaria del cartellino.

