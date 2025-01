Ancelotti: “Non ho assolutamente deciso di lasciare il Real Madrid. Spero di restare qui altri quattro anni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Accostato alla Roma, Carlo Ancelotti smentisce oggi in conferenza stampa le voci provenienti dalla Spagna che lo davano prossimo all’addio al Real Madrid a fine stagione.

“Non ho assolutamente deciso di lasciare il Real Madrid”, le parole dell’allenatore riportate in questi minuti da Fabrizio Romano su X, “Spero di restare altri quattro anni, così come il presidente Florentino Perez. Sarebbe perfetto fare un grande addio insieme nel 2029“.

🚨🚨 Carlo Ancelotti: “I’ve absolutely NOT decided to leave Real Madrid… I hope to stay for FOUR more years, same as president Florentino Pérez”.

“That would be perfect in order to do a big farewell together in 2029!”. pic.twitter.com/8frvytrmBC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2025