ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini in campo con un tutore come Konè. Cristante parzialmente in gruppo. Domani Ranieri in conferenza ore 19:30

NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua a lavorare al centro sportivo di Trigoria in vista della partita contro l’AZ Alkmaar, valida per la settima giornata della fase uno di Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45.

Come accaduto nella giornata di ieri, Bryan Cristante si è allenato parzialmente con il resto del gruppo per poi svolgere lavoro differenziato. Si rivede in campo Lorenzo Pellegrini, che ha lavorato con la squadra indossando un vistoso tutore al ginocchio destro in seguito al lieve stiramento del collaterale rimediato nel match contro il Genoa.

Stesso tutore anche per Manù Konè, anche lui regolarmente in gruppo. Domani la partenza per l’Olanda, poi alle 19:30 Ranieri parlerà in conferenza stampa in compagnia a un giocatore della Roma, ancora da comunicare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!