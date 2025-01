Galeone: “Allegri non andrà in Arabia. La Roma? Il suo nome è sul taccuino di Ranieri…”

AS ROMA NEWS – Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone, da sempre figura molto legata a Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro dell’ex tecnico della Juventus: “Posso assicurare che Max non andrà in Arabia, non credo proprio accada“, ha dichiarato l’ex allenatore.

“Il prossimo anno potrebbe essere di nuovo in Italia, per la Roma ci sono pochi allenatori di alto livello che Ranieri da dirigente potrebbe portare in giallorosso ed Allegri è uno di quelli sul taccuino di Claudio. Thiago Motta? La panchina della Juventus è molto strana, sono arrivati tanti giocatori, e l’allenatore cambia molto i ruoli dei giocatori”.

