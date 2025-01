CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 21 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:50 – UFFICIALE: RYAN AL LENS – La Roma comunica ufficialmente il trasferimento a titolo definitivo di Mathew Ryan (32) al Lens…LEGGI IL COMUNICATO

Ore 10:30 – CHELSEA E UNITED SU SVILAR PER GIUGNO – Sirene inglesi per Mile Svilar (25): il portiere belga è nel mirino di Chelsea e Manchester United in vista della prossima estate. (Leggo)

Ore 9:50 – BETO, NO ALLA ROMA – Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante portoghese Beto (26) ha scartato l’ipotesi Roma: il giocatore non ha intenzione di trasferirsi in un club dove farebbe la riserva. (Tuttosport)

Ore 9:00 – SI SBLOCCA RYAN-GOLLINI – Fumata bianca per Mathew Ryan (32) al Lens, con la Roma che si appresta ad abbracciare Pierluigi Gollini (29), atteso a Roma stasera: domani farà le visite mediche, all’Atalanta andrà 1 milione di euro. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:40 – INTER E FIORENTINA PENSANO A CRISTANTE – Ieri è tornato a vedersi in gruppo, ma il futuro di Bryan Cristante (29) potrebbe essere lontano da Roma. Il centrocampista viene considerato il rincalzo ideale dall’Inter se dovesse partire Frattesi, ma è anche nei radar della Fiorentina, a caccia di un sostituto di Bove. (La Repubblica)

