Roma in attesa di Gollini. Ma in Europa resta solo De Marzi come vice Svilar

AS ROMA NEWS – Con Ryan ufficialmente passato al Lens, la Roma ora si appresta ad abbracciare Pierluigi Gollini come vice di Mile Svilar. L’estremo difensore di proprietà dell’Atalanta passerà ai capitolini che per lui pagheranno solo alcuni bonus. L’arrivo nella Capitale è atteso nelle prossime ore.

Gollini sarà convocato da Ranieri per la trasferta di Udine, dove siederà in panchina per coprire le spalle a Svilar. Il problema è che la Roma resterà di fatto senza secondo e terzo portiere per le prossime due partite di Europa League, quella di domani contro l’AZ ma anche quella dell’Olimpico contro l’Eintracht Francoforte. Ryan infatti ha già salutato, e Marin attualmente è infortunato e ne avrà ancora per almeno un paio di settimane.

Per l’ultima partita della fase uno dell’Europa League, quella interna contro i tedeschi, la Roma sta cercando di ottenere dalla Uefa la possibilità di inserire Gollini in lista, ma stando a quanto filtra dall’entourage del calciatore la missione appare impossibile. Per le prossime due partite di coppa la Roma dovrà sperare che Svilar non si becchi nemmeno un raffreddore: l’alternativa al belga sarebbe il giovanissimo De Marzi, 17 anni, estremo difensore della Primavera giallorossa ed attualmente quarto portiere in rosa.

Fonte: Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!