LIVE! Calciomercato Roma, i giallorossi hanno Dovbyk in pugno: incontro con gli agenti nel pomeriggio, rilancio fino a 38 milioni col Girona

AS ROMA NEWS – Florent Ghisolfi ha in pugno Artem Dovbyk. Ora si tratta solo di trovare la formula giusta per accontentare le richieste del Girona senza arrivare ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria, poi l’attaccante potrà partire per Roma.

Le prossime ore dunque saranno caldissime, decisive per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Oggi, fa sapere Gianluca Di Marzio, gli agenti del centravanti incontreranno la dirigenza giallorossa per mettere a punto l’offerta da presentare al Girona in questi minuti.

I Friedkin sono pronti a spingersi oltre i 35 milioni per accontentare gli spagnoli e permettere a Dovbyk di arrivare presto nella Capitale: se l’offerta iniziale (32 +3 di bonus) dovesse non essere sufficiente, i texani sono disposti ad arrivare ad aggiungere altri tre milioni di bonus pur di strappare il sì degli spagnoli.

Le prossime ore dunque si preannunciano particolarmente calde: la Roma vuole regalare ai suoi tifosi un altro colpo dopo l’affare Soulè, già sbarcato nella Capitale e pronto a firmare con i giallorossi proprio in questi minuti.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…

