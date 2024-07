Roma, le ore di Dovbyk

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La trattativa tra Roma e Girona sta entrando nel vivo. Sono queste le ore decisive per strappare Artem Dovbyk dagli spagnoli e portarlo a Trigoria. Possibilmente prima della partenza per l’Inghilterra, prevista dopo l’amichevole di Rieti del 3 agosto contro l’Olympiacos.

C’è ancora una (piccola) distanza tra le parti: la Roma, forte dell’accordo con il calciatore, sta cercando di strappare un prezzo migliore con il Girona, ma sa di doversi spingere oltre i 32 milioni di euro più 3 di bonus offerti nei giorni scorsi. La proposta non accontenta il club iberico, che chiede uno sforzo in più.

Il rilancio giusto è quello ormai previsto da tempo: servirà alzare i bonus da 3 a 6 per pareggiare l’offerta dell’Atletico Madrid, strappare il sì degli spagnoli e permettere a Artem di volare per la Capitale. Probabile anche l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Le parti restano in contatto costante, e non ci sono segnali di possibili intoppi in un affare ormai avviatissimo: lo stesso Dan Friedkin ha voluto parlare con il centravanti ucraino per rassicurarlo sulla ferma volontà della Roma di chiudere l’affare al più presto.

Questione ormai di ore: 24, massimo 48 ore, poi l’affare dovrebbe essere finalmente definito. De Rossi potrà dunque avere il suo centravanti per il ritiro inglese e testare il nuovo attacco giallorosso (Soulè potrebbe giocare già il 3 agosto contro l’Olympiacos) in vista dell’inizio del campionato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Il Messaggero

