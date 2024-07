De Rossi non molla Bellanova, si riapre la pista Roma: telefonata all’agente, il Torino abbassa il prezzo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra Assignon e Pubill rispunta Bellanova. Il “vecchio” obiettivo di Daniele De Rossi per la fascia destra è tornato in auge nelle ultime ore, rivelano oggi alcuni quotidiani.

Stando a quanto racconta La Repubblica, da Trigoria è partita una chiamata all’indirizzo dell’agente del terzino per sapere se il Torino avesse deciso di abbassare le pretese per il calciatore: risposta affermativa, che ovviamente ha fatto drizzare le antenne di Ghisolfi e Lina Souloukou.

I granata chiedono ora 20 milioni di euro per lasciar partire il loro calciatore, mai utilizzato da Spalletti nel corso dell’ultimo, deludentissimo, europeo azzurro. Cinque milioni in meno dei 25 richiesti a giugno.

La Roma che spera di poter inserire il cartellino di Zalewski e abbassare le richieste di Cairo. Si continuerà a lavorare nei prossimi giorni, perché Bellanova resta l’obiettivo principale di De Rossi per rinforzare la fascia destra.

Fonte: La Repubblica

