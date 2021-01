LIVE! Crisi Roma: Fonseca confermato fino a sabato. In caso di sconfitta si va su Allegri. Niente ritiro per la squadra (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

AS ROMA NEWS – Una crisi profonda quella che si è aperta nella Roma, ora la posizione di Fonseca è davvero traballante. Perchè se i Friedkin avrebbero accettato la sconfitta sul campo contro lo Spezia, non sembrano disposti a tollerare l’incredibile errore commesso coi cambi che hanno condannato la squadra ancora prima della fine del match.

I giornali parlano di un allenatore a rischio, anche se il vertice avuto ieri notte tra i proprietari del club e Tiago Pinto sembra aver portato a una decisione di attesa: niente esonero per Fonseca, si aspetterà la gara di sabato, sempre contro lo Spezia, per prendere una decisione. Ma la situazione è incerta, tutto può succedere. I colpi di scena sono dietro l’angolo, seguiremo l’evoluzione della vicenda con una serie di aggiornamenti live.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 – Niente ritiro per la Roma dopo la sconfitta di ieri: la squadra, terminato l’allenamento odierno, ha lasciato regolarmente Trigoria.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – Paulo Fonseca è momentaneamente confermato dalla Roma, almeno fino alla prossima partita di campionato. Lo riferisce Gianluca di Marzio di Sky Sport. Ma se la situazione dovesse precipitare, i Friedkin potrebbero decidere di andare davvero su Massimiliano Allegri, il profilo che intriga di più a Trigoria ma che sembra essere anche nel mirino del Chelsea. (Gianlucadimarzio.com)

AGGIORNAMENTO ORE 15:45 – Fonseca vicino all’addio, scrive in questi minuti il portale Sportmediaset.it, i Friedkin hanno un nome in cima alla lista dei candidati: si chiama Max Allegri. L’allenatore è tentato dai giallorossi, allenare nella Capitale sarebbe gradito al tecnico toscano: è la città dove abita la sua compagna, Ambra Angiolini, e non è troppo lontana da Livorno, dove vive suo figlio. (Sportmediaset.it)

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Paulo Fonseca è arrivato a Trigoria, tra poco dirigerà l’allenamento. Tra i giocatori il primo ad arrivare è stato Lorenzo Pellegrini. Per ora nessuna comunicazione della società.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Stando a quanto riferisce Repubblica.it (F. Ferrazza) la Roma starebbe pensando ad Alberto De Rossi per sostituire Fonseca, e non a suo figlio Daniele, una semplice suggestione evocata più dalla piazza che dalla dirigenza capitolina. La soluzione interna, vista la situazione economica del club, sarebbe l’unica percorribile. Allegri e Sarri sarebbero obiettivi solo per giugno. (Repubblica.it)

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Confermato il vertice a Trigoria in mattinata, tanto che l‘allenamento è stato spostato alle 15. Possibile un ritiro per la squadra fino a sabato, ma non sono escluse misure più drastiche. Lo comunica Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport.

🔴Ore di riflessione a Trigoria. Questa mattina vertice tra la dirigenza e i #Friedkin, allenamento spostato alle 15. Ipotesi ritiro fino a sabato, ma anche soluzioni più drastiche. ➡️https://t.co/eXxMlzwZRe#ASRoma #RomaSpezia #Fonseca pic.twitter.com/qMEL1hc86i — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 20, 2021

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 – Fonseca rischia. Dan e Ryan Friedkin stanno pensando anche a Daniele De Rossi in panchina in un’operazione alla Pirlo. Lo rivela il giornalista Marco Lollobrigida di Rai Sport. Sarebbe questa l’unica via di uscita in caso di esonero di Fonseca.

Friedkin sta pensando anche a De Rossi. Sarebbe una operazione alla Pirlo. Rischiosa. Ma forse l’unica via d’uscita percorribile se dovessero esonerare il portoghese. #Fonseca — Marco Lollobrigida (@mlollobrigida) January 20, 2021



AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Stando a quanto fa sapere il portale “Gazzetta.it”, stamattina ci sarà un nuovo vertice a Trigoria per valutare la posizione di Fonseca. Al momento sono tre i candidati in corsa in caso di esonero: Allegri è in pole, ma dovrebbe accettare il progetto a medio-lungo termine di Pinto, seguito da Sarri e Spalletti.

