Capello: “I sei cambi della Roma? Non ci sono scusanti, certi errori non sono da grande squadra”

AS ROMA NEWS – “Non ci sono scusanti”. Così Fabio Capello commenta ai microfoni del portale “Zai.net” quanto accaduto ieri sera durante Roma-Spezia, quando Fonseca ha incredibilmente optato per la sesta sostituzione.

L’ex tecnico giallorosso non accetta scuse: “Questa squadra è recidiva, il che significa che c’è qualcosa che non funziona. Non c’è comunicazione, non c’è capacità di leggere, capire e studiare i regolamenti… eppure non c’è un granché da capire! Il cambio in più è stato fatto con sufficienza e la sufficienza non paga mai”, le parole di Capello.

“Bisogna essere attenti in ogni momento, non c’è giustificazione che tenga. Questi errori non possono essere commessi da una grande squadra della Serie A e non è giusto individuare un unico responsabile: lo è tutta la panchina perché nessuno è intervenuto”, ha concluso l’ex allenatore giallorosso.

Fonte: Zai.net