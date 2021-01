Serie A, l’Atalanta non passa a Udine (1-1) e resta dietro la Roma

ALTRE NOTZIE – Non riesce l’operazione sorpasso all’Atalanta, che viene fermata sul campo dell’Udinese nel match di recupero della decima giornata di campionato.

Friulani in vantaggio dopo pochi secondi di gioco con Pereyra, pari dei nerazzurri con Muriel poco prima della fine del primo tempo. I padroni di casa hanno protestato per un presunto fallo di Gollini su Pereyra sul quale il Var non interviene.

Nella ripresa Gasperini manda in campo l’artiglieria pesante, schierando Ilicic e Zapata, ma il risultato non cambia. Con questo risultato l’Atalanta sale a quota 33 punti, restando ancora dietro alla Roma di un punto.

Redazione Giallorossi.net