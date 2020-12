(LIVE!) CSKA SOFIA-ROMA, le formazioni ufficiali: esordio per Boer e Bamba, Milanese a centrocampo. Perez-Pedro dietro Mayoral

AS ROMA NEWS – Ultima partita del girone A di Europa League per la Roma, che questa sera affronterà il CSKA Sofia in terra bulgara senza avere alcuna pressione: i giallorossi sono già matematicamente primi nel proprio raggruppamento.

Per Fonseca è l’occasione giusta per dare spazio non solo alle seconde linee, ma anche ai tanti giovani provenienti dalla Primavera che stasera potranno mettersi in mostra. Vi lasciamo dunque alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto della gara.

CSKA SOFIA-ROMA, LE ULTIME DALLO STADIO DELL’ESERCITO BULGARO

Ore 17:35 – Problema per Calafiori, colpito da una gastroenterite: ecco perchè Fonseca ha deciso di schierare Bamba titolare.

Ore 17:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Boer; Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

Ore 16:55 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvolo al momento sopra lo Stadio dell’esercito bulgaro. Temperatura intorno agli 8 gradi. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

CSKA SOFIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CSKA SOFIA (DA CONFERMARE): Busatto; Zanev, Mattheij, Antov; Vion, Geferson, Youga, Carey; Sankharé; Yomov, Sowe.

A disp. Evtimov, Galabov, Turitsov, Rodrigues, Beltrame, Keita, Henrique, Sinclair, Ahmedov, Penaranda.

ALL.: Akrapovic.

ROMA (3-4-2-1): Boer; Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

A disp. Pau Lopez, Berti, Karsdorp, Smalling, Calafiori, Villar, Bove, Tripi, Ciervo.

ALL.: Fonseca.

ARBITRO: Peljto (Bosnia-Erzegovina).

GUARDALINEE: Ibrisimbegovic e Beljo.

IV UOMO: Kaljanac.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini