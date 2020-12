Roma, a gennaio i rinforzi arrivano anche grazie alle cessioni: ecco quali

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e la Roma ha pronto almeno un colpo da spendere per rinforzare la rosa di Fonseca e provare a entrare tra le prime quattro riportando finalmente i giallorossi in Champions League.

Il primo rinforzo arriverà quasi sicuramente in attacco: non è una novità che El Shaarawy è pronto a tornare in giallorosso e aspetta solo una chiamata da Trigoria per riprendere i colloqui lasciati in sospeso lo scorso ottobre. Ma il Faraone non è l’unico nome accostato ai giallorossi: Berghuis del Feyenoord è un altro profilo che piace molto in casa giallorossa, così come il brasiliano Bernard dell’Everton, un pallino di Fonseca.

Ma nel prossimo calciomercato invernale potrebbero arrivare rinforzi in altri settori del campo. Tutto in questo caso sarà legato alle eventuali cessioni. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport (R. Maida), in partenza potrebbero esserci Bruno Peres, corteggiato dal Benfica, e il connazionale Juan Jesus.

Qualora dunque la Roma dovesse riuscire a piazzare questi due calciatori, non considerati indispensabili al progetto, ecco allora che Tiago Pinto avrebbe il compito di scegliere, insieme a Fonseca, i rimpiazzi adeguati. Per la destra si fa il nome di Mazraoui dell’Ajax, mentre per il ruolo di difensore centrale è Verissimo il nome al momento più caldo secondo gli operatori di mercato.