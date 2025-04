LIVE DAL TRE FONTANE! Squadra in campo per l’allenamento davanti a tremila tifosi, assenti Dovbyk ed El Shaarawy (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Allenamento speciale al Tre Fontane per la Roma che questo pomeriggio alle 16 è scesa in campo davanti a tremila tifosi corsi ad affollare gli spalti dell’impianto solitamente utilizzato per le partite della Primavera e della squadra femminile.

Da sottolineare l’assenza di Artem Dovbyk e Stephan El Shaarawy: la Roma fa sapere che per entrambi non ci sono particolari problemi fisici, ma semplice gestione fisica. Sia l’attaccante ucraino che il Faraone stanno svolgendo lavoro in palestra nel centro sportivo di Trigoria. Aggregati alla prima squadra i Primavera Zefi, Graziani e Reale.

Presenti a bordo campo gli ex terzino giallorossi Vincent Candela e Max Tonetto, che si sono intrattenuti a chiacchierare con il ds Ghisolfi, anche lui presente alla seduta odierna.

IN AGGIORNAMENTO…