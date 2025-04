DYBALA: “Mi piacerebbe giocare in Argentina, Paredes mi mette pressione, ma non so se succederà mai”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Mi piacerebbe giocare in Argentina, ma non so se succederà”. Parola di Paulo Dybala. L’argentino, fermo ai box per infortunio, ha rilasciato un’intervista a “Los Edul”. Ecco i primi estratti dell’intervista:

“Mio padre era tifoso del Boca; ha avuto tre figli e i due più grandi sono usciti uno del River e l’altro dell’Independiente. Quando veniva a giocare a Córdoba, andavamo allo stadio. Non aver giocato in Primera, conoscere gli stadi, sì, è una cosa a cui penso.

Mi piacerebbe giocare in Argentina, ma non so se accadrà. Paredes mi mette pressione, sì. Conosco l’affetto dei tifosi del Boca perché lo vedo sui social. Ci sono foto di me di quando ero piccolo, e c’è anche quello che ha detto Paredes. È bello perché non ho mai giocato alla Bombonera. Ora Paredes mi ha invitato a vedere Boca Juniors-Benfica”.