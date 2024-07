LIVE! Dovbyk in campo contro il Tolosa per 43 minuti. La Roma punta a chiudere: nel pomeriggio summit col Girona, presenti Ghisolfi e Souloukou (AGGIORNAMENTI)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Florent Ghisolfi si trova a Girona, determinato a chiudere l’affare Dovbyk con il club spagnolo.

La richiesta degli iberici è di 35 milioni più 5 di bonus, la Roma è disposta ad arrivare a 32+6 per strappare il sì definitivo. Ma c’è ancora distanza, per questo oggi è previsto un incontro tra le parti per provare ad arrivare alla fumata bianca.

Seguiremo la giornata di oggi con un live per tenervi costantemente aggiornati sullo sviluppo della trattativa.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – Artem Dovbyk (27), schierato titolare dal Girona nel match amichevole contro il Tolosa, è uscito dal campo al minuto 43 quando il portiere degli spagnoli è stato espulso: il tecnico ha deciso di mandare in panchina l’attaccante ucraino.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 – Come fa sapere Filippo Biafora, il Girona continua a fare muro per Dovbyk. Gli spagnoli chiedono 35 milioni più 5 di bonus e vogliono un pagamento alla firma di 20 milioni come prima tranche. La Roma offrirà 32 più 6 e andrà risolta la questione del pagamento. E’ iniziato il braccio di ferro tra le parti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Mossa a sorpresa del Girona che, a differenza della partita contro l’Espanyol, decide di mandare in campo Artem Dovbyk dal primo minuto nel test contro il Tolosa che si giocherà stamattina.

AGGIORNAMENTO ORE 9:45 – Fiducia sul buon esito della trattativa sia da Fabrizio Romano che Gianluca Di Marzio. Entrambi parlano di Roma convinta di poter chiudere oggi l’affare e di tornare in giornata nella Capitale con l’attaccante ucraino al seguito. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le parti al quale dovrebbe essere presente anche Lina Souloukou.

🟡🔴🇺🇦 AS Roma are confident, convinced to get green light from Girona on Artem Dovbyk deal after he told the club he only wants to leave and join Roma.

Roma director Ghisolfi, expected to return in Italy… with Dovbyk, ready to sign a five-year deal. pic.twitter.com/RLHesvWVNf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024