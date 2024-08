E ora Abraham è pronto a salutare: Milan in pressing, Calabria può essere la chiave

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L’arrivo di Artem Dovbyk spalanca le porte della cessione di Tammy Abraham. L’inglese ha capito di non essere più centrale nei piani di proprietà e tecnico e ora spinge per andare al Milan.

I rossoneri infatti hanno puntato l’ex Chelsea per completare il reparto avanzato dopo l’acquisto di Morata, ma non sembrano intenzionati a spendere i 30 milioni richiesti dalla Roma. Non c’è nemmeno accordo sulla formula dell’affare: il Milan punta a un prestito con diritto di riscatto, Ghisolfi chiede almeno l’obbligo di acquisto.

A rendere complesso l’affare c’è poi la differenza di vedute sull’opportunità di inserire contropartite tecniche per abbassare i costi dell’operazione: il Milan in questi giorni ha proposto Jovic, Okafor e Saelamaekers, incassando il no del ds giallorosso, che preferirebbe solo denaro contante.

C’è però un calciatore che potrebbe fare al caso della Roma: si tratta di Davide Calabria, 27 anni, terzino destro che piace a De Rossi e che risolverebbe i problemi dei capitolini su quella fascia. Se il Milan dovesse decidere di inserirlo nell’affare, la trattativa potrebbe decollare.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

