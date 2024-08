Colpo Dovbyk, la Roma sogna. E i Friedkin non si fermano

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma si regala il suo nuovo centravanti e mette a segno un vero e proprio colpo di mercato, assicurandosi Artem Dovbyk, il capocannoniere della Liga, strappandolo dalle grinfie dell’Atletico Madrid.

Un piccolo capolavoro firmato Ghisolfi-Souloukou, con l’aiuto di Daniele De Rossi e la firma di Dan Friedkin. I giallorossi sono stati abili a inserirsi in un momento di incertezza dell’Atletico, col giocatore che ha cominciato a vacillare davanti alla corte spietata di DDR, che metterà l’ucraino al centro del suo nuovo progetto.

Dopo le tensioni iniziali di ieri, col Girona che ha scelto di mandare in campo l’attaccante nel match amichevole contro il Tolosa, nel pomeriggio è arrivata l’attesa fumata bianca. La proposta dei giallorossi (36 milioni di euro tra parte fissa e bonus, più il 10% della futura rivendita) ha rotto le resistenze degli spagnoli: oggi Dovbyk potrà finalmente volare per la Capitale.

Non è però scontato che su quell’areo ci salirà anche Ghisolfi. Il direttore sportivo potrebbe anche decidere di prolungare il suo blitz spagnolo e mettere nel mirino Marc Pubill dell’Almeria. Il terzino destro 21enne, attualmente impegnato con la sua nazionale alle Olimpiadi, è balzato in pole nelle idee del ds: serviranno almeno 10 milioni di euro. Un investimento importante, ma che non spaventa di certo i Friedkin, intenzionati a rilanciare le ambizioni della Roma.

Il mercato di agosto regalerà altre emozioni: dopo il terzino destro, Ghisolfi proverà a mettere a disposizione di De Rossi anche un difensore centrale e un esterno d’attacco che possa giocare a sinistra. Molto dipenderà poi dalle cessioni: Abraham, Zalewski, Bove e Kumbulla restano in bilico. Chi lascerà Trigoria sarà adeguatamente rimpiazzato. Ci sarà ancora da divertirsi.

