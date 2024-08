LIVE – COLPO DI SCENA DYBALA: dice no all’Al Qadsiah e resta alla Roma. Il giocatore “Grazie Roma, ci vediamo domenica”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Colpo di scena a dir poco clamoroso: Dybala ha deciso di rifiutare la clamorosa proposta araba e di restare alla Roma. A riferirlo è Gianluca di Marzio di Sky Sports.

Nonostante la maxi offerta dell’Al Qadsiah, riferisce sempre il giornalista ed esperto di calciomercato, Dybala ha deciso di restare alla Roma per amore dei tifosi giallorossi e per l’affetto che prova per la squadra.

Decisivo l’affetto che il giocatore ha sentito da parte tifosi della Roma, e che lo hanno spinto a decidere di rifiutare il contratto monstre degli arabi.

“Grazie Roma… Ci vediamo domenica”, questo il messaggio postato da Paulo Dybala sul suo profilo Instagram.

Il trasferimento sembrava ormai quasi concluso ma alla fine l’argentino ha cambiato idea. La Joya ha quindi rifiutato ben 75 milioni di euro in tre anni pur di restare ancora in giallorosso.

Dybala ha già comunicato la sua decisione alla dirigenza della Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Aggiornamento ore 20:50 – Ulteriori conferme del rifiuto di Dybala arrivano da Fabrizio Romano, che conferma: “Dybala ha rifiutato 75 milioni per tre anni: vuole restare alla Roma”

⛔️🇸🇦 Paulo Dybala has rejected €75m package as salary spread over three years from Al Qadsiah… …he wanted to stay at AS Roma. 🟡🔴 pic.twitter.com/UPrU4DWD8L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024

Aggiornamento ore 21:10 – Tante le reazioni dei giocatori della Roma su Instagram: le prime reazioni sono quelle di Matias Soulé e Leandro Paredes. Il centrocampista è stato il primo a commentare il post della Joya: “Andiamoooo!“! E poi i messaggi di Abraham e Zalewski: “The show must go on!” Lo stesso Paredes ha poi pubblicato una story in cui ha mostrato tutta la sua felicità: “Per chi non ha capito, la Joya rimane con noi!“