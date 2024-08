Calciomercato Roma, passi avanti per Danso: il Lens chiede 23 milioni più bonus, la trattativa procede

AS ROMA NEWS – La Roma sta facendo sul serio per Kevin Danso, 25 anni, roccioso difensore centrale del Lens che i giallorossi hanno individuato come rinforzo ideale per la retroguardia.

Il club giallorosso, dopo aver ottenuto il sì del calciatore, sta muovendo i primi passi nella trattativa con il club transalpino. Giorni fa l’Atalanta aveva chiuso un accordo con i francesi per 23 milioni di euro più 5 di bonus, scrive Filippo Biafora su X, e dunque sarebbe grosso modo questa la cifra necessaria per chiudere l’operazione.

L’#ASRoma continua a lavorare per #Danso, che ha già dato il suo assenso al trasferimento. Negli scorsi giorni l’Atalanta aveva praticamente chiuso l’operazione a 23 più 5 di bonus: sono più o meno queste le cifre che il #Lens vuole per dare l’ok alla cessione@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 22, 2024

La Roma non sembra spaventata da tale valutazione, e sta lavorando per arrivare al centrale austriaco, che in giallorosso contenderebbe il posto a Mancini e Ndicka.

