CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:45 – REBUS ATTACCO DOPO L’ADDIO DI DYBALA – Con l’addio di Dybala si fanno tantissimi nomi di possibili obiettivi per l’attacco romanista: si va da Ngonge (24) e Zhegrova (25), che però giocano a destra, a Boga (27), Rodrigo Riquelme (24) e il giovane Fernandez-Pardo (19) del Gent.

Ore 10:30 – UN ALTRO CENTROCAMPISTA SE PARTE BOVE – Sui giornali si fanno tre nomi in caso di partenza di Bove: i candidati per la mediana sono Manu Konè (23), Boubakary Soumarè (25) e Matteo Prati (20).

Ore 9:10 – ADBULHAMID LEGATO A CANCELO – L’arrivo a Roma di Abdulhamid (25), terzino destro dell’Al Hilal è subordinato all’acquisto del club arabo di Joao Cancelo, per il quale ha presentato un’offerta al Manchester City. Se il terzino portoghese dovesse finire in Arabia, le porte di Trigoria si spalancherebbero per Abdulhamid. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.

Ore 8:20 – ANCHE WESLEY VERSO L’ARABIA – Nei giorni scorsi il talento de Corinthians Wesley Gassova (19) era stato accostato alla Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano però l’Al-Nassr ha inviato un offerta da 18 milioni per l’attaccante al club brasiliano. Non c’è ancora un accordo, ma i colloqui sono in corso e dovrebbero proseguire nei prossimi giorni.

Ore 8:00 – DYBALA ALL’AL QADSIAH, OGGI LA FUMATA BIANCA – Roma e Al Qadsiah sono sempre più vicine all’accordo per il trasferimento di Paulo Dybala (30) in Arabia dopo la riunione fiume di ieri, terminata a tarda notte. Oggi nuovo incontro per definire l’affare. (Sky Sport)

