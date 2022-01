(LIVE!) EMPOLI-ROMA: 0-1 (24′ Abraham)

AS ROMA NEWS – Ultima partita di questo gennaio per la Roma, che oggi pomeriggio, ore 18, affronta l’Empoli dell’ex Andreazzoli al Castellani.

Trasferta insidiosa per la squadra di Mourinho, a caccia di tre punti importanti che darebbero quella continuità di risultati che è mancata troppo a Zaniolo e compagni.

Mourinho ritrova diversi titolari e schiererà una Roma molto vicina a quella base. L’Empoli però venderà cara la pelle: i toscani stanno giocando molto bene e occupano una posizione che li mette al riparo dalla corsa per la salvezza. Ora le ultime sulle formazioni e poi il racconto del match.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

24′ – GOOOOOOOOOOOL!!! ABRAHAM!!! Azione orchestrata bene da Maitland-Niles, palla al limite per Oliveira, conclusione strozzata che viene controllata da Tammy in area, l’inglese si gira col destro e non dà scampo al portiere!!

22′ – OCCASIONE ROMA! Grande azione tutta di prima dei giallorossi che porta Zaniolo a calciare dall’interno dell’area, salva quasi sulla linea un difensore empolese!

20′ – OCCASIONE EMPOLI: schema perfettamente riuscito su azione d’angolo che porta al tiro Bajrami, palla che esce di poco dopo una conclusione a botta sicura. Grande rischio corso dalla Roma.

15′ – Gara per il momento equilibrata, ritmi non altissimi.

10′ – Chance per la Roma: conclusione di Mkhitaryan che colpisce Abraham, la palla esce non di molto.

8′ – Conclusione insidiosa di Bandinelli dalla distanza, blocca Rui Patricio, molto attento.

2′ – Zaniolo chiede subito un rigore dopo un intervento subito in area, Fabbri lascia correre e il VAR non interviene!

0′ – Fischio di Fabbri, comincia Empoli-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DAL CASTELLANI

Ore 17:10 – Questa la formazione ufficiale dell’Empoli: Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

Ore 17:00 – Questa la formazione ufficiale della Roma che tra poco scenderà in campo al Castellani per affrontare l’Empoli: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles, Zaniolo, Abraham.

Ore 16:00 – Due ore all’inizio del match. Cielo sereno sopra Empoli, campo che appare in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali, restate sintonizzati.

EMPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All.: Andreazzoli.

A disp.: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Cutrone, Benassi, Fazzini, La Mantia, Asllani, Rizza, Pezzola, Viti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles, Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Vina, Kumbulla, Bove, Zalewski, Veretout, C.Perez, El Shaarawy, Felix, Shomurodov.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

ASSISTENTI: Alassio – Rocca

IV UOMO: Giua

VAR: Abisso

AVAR: Prenna

Giallorossi.net – A. Fiorini