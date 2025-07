LIVE! Evan Ferguson è arrivato a Roma, ad accoglierlo a Ciampino un centinaio di tifosi: cori e applausi per il centravanti (VIDEO)

E’ fatta anche per Evan Ferguson. L’attaccante irlandese è atteso questa sera a Roma: il suo volo atterrerà all’aeroporto di Ciampino alle 19:55.

Il centravanti non ancora 21enne arriva dal Brighton in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 38-40 milioni di euro. Secondo rinforzo per Gasperini dopo El Aynaoui, ora Massara spingerà per chiudere anche il colpo Wesley.

Nella giornata di domani Ferguson svolgerà le visite mediche con la Roma, poi, se tutto andrà bene, firmerà il suo contratto con i giallorossi.

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 – Evan Ferguson è atterrato a Roma con qualche minuto di ritardo. Ad attenderlo a Ciampino un centinaio di tifosi che gli hanno riservato cori e applausi. Il giocatore, apparso emozionato e sorridente, si è concesso ad autografi e foto da parte dei suoi nuovi supporter.

💛❤️✈️ Evan Ferguson has landed in Roma in order to sign in as new AS Roma player from Brighton.

€3m loan fee, €37m buy option clause not mandatory for Ferguson approved by #BHAFC.@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/JJt3uzmuv2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2025