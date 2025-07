LIVE! Calciomercato Roma, Di Marzio: “Rilancio per Wesley, 25 milioni più 5 di bonus”. Sportmediaset: “Massara aspetterà fino a domani”

La Roma non ha intenzione di tirarla ancora per le lunghe e aspetta una risposta definitiva dal Flamengo dopo l’ultimo rilancio per Wesley. A riferirlo è la redazione di Sportmediaset in questi minuti.

Massara si è spinto fino a 25 milioni più bonus per il terzino brasiliano, consapevole di aver fatto uno sforzo notevole per accontentare le alte richieste del Flamengo. Ma ora si aspetta una risposta chiara e precisa, altrimenti il ds virerà su altri profili.

L’offerta della Roma è valida fino a domani, lunedì 21 luglio. Nel caso in cui dal Brasile non arrivassero risposte positive, i giallorossi cambieranno mire. La trattativa è entrata in una fase decisiva: dopo i primi contatti e una proposta iniziale, la dirigenza della Roma ha rilanciato con una cifra più vicina alle aspettative del club brasiliano.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Gianluca Di Marzio conferma il rilancio di Massara a 25 milioni più 5 di bonus, con il calciatore che spinge per il trasferimento in Italia e ha già fatto sapere di gradire la destinazione giallorossa. Nelle prossime ore è attesa la risposta del Flamengo, che dovrà decidere se accettare l’offerta della Roma o chiedere un ulteriore sforzo economico.

