FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 20 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:10 – Capello: “Gasp l’allenatore ideale per la Roma”

Fabio Capello promuove la scelta della Roma: “Gasperini è un leader, si fa rispettare, è quello che Ranieri voleva per gestire il gruppo. È l’allenatore ideale”, ha detto a La Gazzetta dello Sport. Poi un avvertimento: “Roma non è una piazza facile, ci vuole pazienza. All’inizio non potrà correre come l’Atalanta, i benefici arriveranno alla lunga”. Infine, una stoccata agli allenatori ‘alla Guardiola’: “Quel tempo è finito. Luis Enrique e Maresca lo hanno spiegato bene”.

Ore 9:00 – Gasperini trova casa in zona Parioli

Gian Piero Gasperini ha trovato casa e andrà ad abitare vicino a Claudio Ranieri: il nuovo allenatore della Roma ha infatti scelto di vivere a Parioli. (Il Messaggero)

