(LIVE!) FEYENOORD-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Tutto pronto al De Kuip per un altro Feyenoord-Roma, questa volta però in ballo non c’è la conquista di un trofeo, ma il primo passo verso la qualificazione alle semifinali di Europa League.

Gli olandesi vivono la partita di questa sera come una sorta di rivincita della finalissima di Tirana di quasi un anno fa, e il De Kuip sarà certamente infuocato.

I giallorossi devono mantenere la mente fredda e la concentrazione alta: la gara di stasera sarà molto importante in vista del decisivo ritorno all’Olimpico che si giocherà tra una settimana.

LE ULTIME LIVE DAL DE KUIP

Ore 16:45 – Dopo una mattinata uggiosa, ora il tempo a Rotterdam sembra essersi rimesso. Il terreno di gioco appare in perfette condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

FEYENOORD-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Pedersen, Trauner, Hrancko, Hartman; Kocku, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot.

A disposizione: Marciano, Troost, Rasmussen, Geertruida, Kasanwirjo, Lopez, Dilrosun, Walemark, Taabouni, Paixao, Milambo, Bullaude, Danilo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Wijnaldum, Belotti, El Shaarawy, Volpato.

ARBITRO: Sanchez (Spagna).

Assistenti: Cabanero,Prieto.

Quarto uomo: Grado.

Var: Munuera.

Avar: Cuadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini