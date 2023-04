FEYENOORD-ROMA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde di misura il match di andata, sconfitta per uno a zero dal Feyenoord a cui basta un tiro al volo di Wieffer per aggiudicarsi questo primo round.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al De Kuip di Rotterdam per affrontare gli olandesi nell’andata dei quarti di finale di Europa League:

Rui Patricio 6 – Gli olandesi spingono senza creare grossi pericoli, nel primo tempo deve solo accompagnare con lo sguardo due conclusioni dalla distanza che non inquadrano la porta. Nella ripresa l’unico tiro nello specchio della porta sbatte per terra e si infila all’angolino.

Mancini 6 – Fa il suo, arginando gli avversari che gli passano intorno.

Smalling 6,5 – Sempre ben posizionato e sicuro nelle chiusure. Oggi non disdegna persino qualche giocata d’anticipo.

Ibanez 6,5 – La traversa e l’intervento provvidenziale sulla linea di porta di Idrissi gli negano il gol. Nel complesso una buona partita.

Zalewski 5,5 – Si perde malamente Idrissi in occasione del gol partita degli olandesi, errore che macchia una prestazione altrimenti non disprezzabile.

Matic 6 – Partenza lenta, cresce nel finale.

Cristante 6 – Ci mette fiato e fisico, fa il suo lavoro anche se poco appariscente.

Spinazzola 5 – Molto deludente. Corre male, perde ogni contrasto, non incide mai nel match. Una sola discesa degna di nota in 85 minuti. Male. Dall’85’ Celik sv.

Pellegrini 4,5 – Non riesce ad uscire dal gorgo in cui si è infilato quest’anno. Gioca un primo tempo deludente, e nel finale sbaglia un rigore pesantissimo che avrebbe potuto cambiare la storia di questo quarto di finale. Dal 46′ Wijnaldum 6 – Non fa sfracelli, ma è uno dei pochi ad andare vicino al gol con un gran destro dal limite.

Dybala 6 – Buon avvio con un paio di numeri dei suoi, poi però ricade nei suoi vecchi problemi muscolari e deve uscire dal campo. Incrociamo le dita. Dal 26′ El Shaarawy 6 – Partenza che lascia ben sperare, poi però pian piano perde efficacia. Spreca col piattone l’unico assist decente di Spinazzola.

Abraham 5 – Altra prestazione modesta di un calciatore che dà l’impressione di aver già detto tutto quello che aveva da dire qui a Roma. Dal 58′ Belotti 5,5 – Non fa molto di più del suo collega di reparto.

JOSE’ MOURINHO 5,5 – La scelta di riaffidarsi a Pellegrini e Abraham non è felice. La squadra oggi paga un po’ di sfortuna ma anche la poca qualità palesata contro un avversario non irresistibile. Al ritorno si può ribaltare il risultato. La notizia peggiore della giornata è senza dubbio l’infortunio di Dybala.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini