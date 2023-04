MANCINI: “Siamo sereni e uniti, possiamo ribaltarla. L’errore di Pellegrini? I rigori bisogna avere la personalità di calciarli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Feyenoord-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa al De Kuip di Rotterdam:

Il calcio è anche questo: un rigore sbagliato e un gol subìto in modo casuale

“I rigori nel calcio si deve avere la personalità di calciarli, Lorenzo ce l’ha avuta. Oggi ha preso il palo ma ne ha segnati tanti. I rigori si sbagliano.

A parte questo la partita è stata molto combattuta, a parte i primi 12 minuti del secondo tempo dove loro avevano avuto più inerzia e hanno segnato. Siamo sereni, uniti, tranquilli per la partita di domenica e poi di giovedì per ribaltare la situazione”.

Al ritorno dovrete giocare una partita diversa da quelle a cui siete abituati:

“Non sono d’accordo. Abbiamo fatto delle partite dove abbiamo aggredito fin da subito e anche oggi lo abbiamo fatto. In alcune partite si alterna perché ci sono anche gli avversari, quando ci si abbassa si deve essere bravi a non subire tiri come abbiamo fatto oggi a parte il gol. Quando si va in svantaggio si deve essere aggressivi e cercare di ribaltare la situazione”.