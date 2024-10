(LIVE!) FIORENTINA-ROMA, le formazioni ufficiali: Hermoso in difesa, Pisilli a centrocampo, Pellegrini-Dybala dietro Dovbyk

AS ROMA NEWS – Roma di scena a Firenze dopo la vittoria di misura in Europa League contro la Dinamo Kiev, partita che non sembra essere stata in grado di scacciare le nubi sopra i giallorossi.

La squadra di Juric è chiamata a offrire una prestazione convincente e un risultato positivo su un campo difficile come quello del Franchi: la Fiorentina di Palladino vive un buon momento di forma e vuole regalare una gioia ai propri tifosi.

La partita è particolarmente delicata, e tutta da vivere. Vi lasciamo alle ultime sulle scelte di formazione dei due tecnici e quindi al racconto di questo match con la nostra diretta testuale.

LE ULTIME IN DIRETTA DAL FRANCHI

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: Juric sceglie Hermoso in difesa, con Angelino che si sposta alto a sinistra. A centrocampo c’è Pisilli e non Konè, in attacco Pellegrini e Dybala dietro a Dovbyk.

Ore 19:42 – Questa la formazione ufficiale della Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dobvyk.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra lo stadio Franchi. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

FIORETINA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Quarta, Biraghi, Kayode, Moreno, Parisi, Richardson, Ikoné, Sottil, Kouamé.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dobvyk. Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Zalewski, Sangaré, Konè, Dahl, Le Fée, Paredes, Soulé, Baldanzi, Shomurodov.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Passeri-Costanzo.

IV Uomo: Zufferli.

Var: Chiffi. Avar: Massa.

