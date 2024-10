Fiorentina-Roma: Cristante e Mancini restano negli spogliatoi all’intervallo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma crolla a Firenze, battuta per 5 a 1 dalla Fiorentina. Una partita orribile dei giallorossi: la squadra sembra aver scaricato l’allenatore.

I segnali di una frattura tra tecnico e senatori è evidente: sostituto alla mezzora, Cristante non è rientrato in panchina nella ripresa. Stessa cosa per Gianluca Mancini, lasciato negli spogliatoi da Juric per far spazio a Baldanzi.

Angelino invece, a differenza di quanto comunicato in precedenza dall’emittente, è tornato a bordo campo. Un segnale di come ci sia un evidente scollamento tra il tecnico e una parte importante dello spogliatoio.

Fonte: DAZN

