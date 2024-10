FIORENTINA-ROMA 5-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sprofonda al Franchi, travolta per 5 a 1 dalla Fiorentina: per i giallorossi è subito notte fonda, per Juric sembra essere arrivato già il capolinea.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Franchi di Firenze per affrontare i toscani nel match valido per la nona giornata di campionato:

Svilar 5 – Poche responsabilità sulla valanga di gol incassati. Evita un passivo peggiore.

Mancini 3 – Rientra in campo dopo l’attacco febbrile, ma forse era meglio restarsene a letto. Dal 46′ Baldanzi 5 – Schierato fuori ruolo, non combina nulla.

Ndicka 3 – Dopo otto minuti si mette a guardare Kean che lo aggira e apre le danze di quella che sarà una serata da incubo. Per lui e per la Roma.

Hermoso 3 – Corona una prestazione inguardabile con un cartellino rosso che mette ancora più in difficoltà una squadra sotto terra.

Celik 2 – Si può sbagliare tutto in una partita? Sì, si può. E lui stasera lo ha dimostrato.

Cristante 3 – Juric si accorge con colpevole ritardo dell’errore commesso. Dal 31′ Konè 5,5 – Entra e segna un bel gol, ma del tutto inutile.

Pisilli 4,5 – Ragazzino troppo presto eletto a salvatore della patria.

Angelino 4 – Sbanda paurosamente, Juric lo leva. Dal 31′ Zalewski 4 – Poteva anche restarsene in panchina.

Pellegrini 4 – Non azzecca un tiro manco per sbaglio. Il resto è noia.

Dybala 5 – Inutili tentativi di riaccendere le speranze dei giallorossi. Colpisce un palo su punizione. Dal 67′ Hummels 4 – Riesce nel compito di esordire con un autogol immediato. Roba da guinness dei primati.

Dovbyk 4 – Qualche sponda, ma non tira mai in porta. Manco per sbaglio.

IVAN JURIC 4 – Alza bandiera bianca, tradito da una squadra senza vergogna. Ma anche il croato ha la sua buona dose di responsabilità. Avanti il prossimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!