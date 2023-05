(LIVE!) FIORENTINA-ROMA 0-1 (11′ El Shaarawy). Il Faraone la sblocca su assist di Solbakken!

AS ROMA NEWS – Penultima partita di campionato per la Roma, che questo pomeriggio scende in campo Firenze con testa e cuore già rivolti alla finalissima di Budapest che deciderà la stagione.

Contro la viola Mourinho effettuerà diversi cambi di formazione, con tante seconde linee che verranno mischiate a diversi giovani della Primavera.

Anche la Fiorentina ha i suoi pensieri in direzione della finale di Conference League contro il West Ham. Sarà dunque una partita con poche tensioni addosso per entrambe le squadre.

LA CRONACA DIRETTA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

25′ – Ammonito Saponara.

20′ – Fiorentina che cerca spazi, ma la Roma per ora si difende con ordine e non concede nulla ai viola.

11′ – GOOOOL!! EL SHAARAWY! Cross di Belotti sul secondo palo, sponda aerea di Solbakken per il Faraone che a centro area non sbaglia!!

5′ – Fiorentina più attiva e pericolosa in questo avvio. Smalling ha già messo un paio di pezze.

2′ – La Roma si schiera a quattro, con Missori e Zalewski sulle fasce e Smalling-Llorente in mezzo. Bove a centrocampo con Wijnaldum e Tahirovic.

0′ – Fischio di Ayroldi, comincia Fiorentina-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DAL FRANCHI

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento: Bove in difesa con Smalling e Llorente. In mediana Tahirovic e Wijnaldum, sulle fasce Missori e Zalewski. in attacco El Shaarawy e Solbakken in appoggio a Belotti.

📋 | 🐺 Our starting XI for the final away game of this campaign! 👊#ASRoma #FiorentinaRoma pic.twitter.com/OF7Vz4FlaL — AS Roma English (@ASRomaEN) May 27, 2023

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Fiorentina: Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Jovic.

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Wijnaldum, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso e clima quasi estivo al Franchi, terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

FIORENTINA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikonè, Barak, Saponara; Jovic. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Dodò, Ranieri, Milenkovic, Terzic, Bianco, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Cabral, Sottil, Kouamè, Brekalo, Nico Gonzalez, Kayode.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Wijnaldum, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Del Bello, Boer, Falasca, Mancini, Keramitsis, Celik, Camara, Volpato, Cristante, Abraham.

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Peretti-Lombardo

IV uomo: Manganiello

Var: Maresca

Avar: Piccinini

Giallorossi.net – Andrea Fiorini