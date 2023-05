FIORENTINA-ROMA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma crolla nel finale e butta via l’ultima speranza di potersi giocare il quarto posto nell’ultima giornata di campionato. La Fiorentina negli ultimi minuti ribalta lo svantaggio e fa sua la partita.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Franchi per affrontare i toscani nella penultima giornata di campionato:

Svilar 5,5 – Nel primo tempo la viola non conclude mai in porta, e lui si fa apprezzare solo per un’uscita bassa. Nel finale però viene punito due volte con gol in fotocopia.

Missori 6 – Ordinato e attento a non concedere spazi. Nel finale soffre parecchio, e si fa saltare in testa da Mandragora. Ma da un ragazzino non si poteva pretendere di più.

Smalling 6,5 – Sembra tornato in condizione. Mette una serie di pezze provvidenziali in avvio, poi annulla Jovic. Mou lo preserva in vista di Budapest e lo toglie all’intervallo. Dal 46′ Mancini 5 – In campo nella ripresa, si perde Jovic in occasione del momentaneo 1 a 1.

Llorente 6 – Inizio in affanno, spesso saltato dal diretto avversario. Cresce nel corso del match, provvidenziale su Jovic.

Zalewski 5,5 – Prestazione in chiaroscuro, con qualche errore di troppo e qualche buona giocata. Dall’80’ Abraham sv.

Bove 6,5 – Il ragazzo ha stoffa. Corre, contrasta, ma gioca anche con buona qualità.

Tahirovic 6 – Compitino, svolto senza sbavature ma anche senza picchi.

Wijnaldum 6 – Si inserisce con efficacia, mettendo in affanno la retroguardia viola. Gli manca un pizzico di lucidità nell’ultima giocata per mancanza di condizione. Dal 60′ Cristante 6 – Si piazza al centro del centrocampo, bada solo a difendere.

El Shaarawy 7 – Primo tempo sontuoso, con un gol da attaccante e una serie di giocate che lo portano vicino al gol del raddoppio. Avverte un leggero fastidio su una sua conclusione nel finale di frazione e Mou preferisce tenerlo fuori. Dal 46′ Celik 5 – Piazzato a sinistra, non si trova per niente a suo agio.

Solbakken 6 – Bell’assist di testa per il vantaggio giallorosso. Sfiora il gol del raddoppio, con Martinez Quarta che salva a porta vuota sulla sua conclusione a botta sicura. Brutti i piazzati battuti dal norvegese. Dal 70′ Ibanez 4 – Decisivo in negativo in occasione del gol di Ikoné, il suo liscio permette al francese di operare il sorpasso.

Belotti 6 – Pregevole il suo passaggio a Solbakken in occasione del gol del vantaggio romanista. Cerofolini gli nega il tanto agognato primo gol in campionato. Nella ripresa viene abbandonato a sé stesso, ma lui ci mette il solito impegno.

JOSE’ MOURINHO 5,5 – Stravolge la squadra, schierandola con un inedito 4-3-2-1, ma nel primo tempo la prestazione è convincente. Nella ripresa la girandola dei cambi rende ancora più raffazzonata la formazione, la squadra bada solo a difendersi e la Fiorentina riesce a ribaltarla nel finale. Il campionato si sta chiudendo nel peggiore dei modi. L’all-in sull’Europa League è totale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini