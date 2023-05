ITALIANO: “Partita condotta da noi. Grandiosi nel secondo tempo, non era facile battere la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Franchi contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani ai microfoni dei giornalisti al termine del match:

Come vede questa partita?

“Non sempre si possono creare occasioni da gol, ma quando ti capita devi essere cinico come oggi. Partita condotta da noi, siamo andati sotto per una loro grande giocata. Nel secondo tempo siamo stati sempre nella loro metà campo. Ci tenevamo perché era l’ultima davanti ai nostri tifosi”.

Si aspettava uno stadio così carico?

“Dopo il fischio finale, la Roma è andata sotto la loro curva. La gente ha capito che abbiamo dato tutto e oggi tutte queste presenze sono dovute a quello, non dobbiamo mollare. Ora abbiamo il Sassuolo e poi abbiamo la Conference League, ci teniamo moltissimo”.

Come ha fatto a caricare i suoi dopo lo 0-1 di El Shaarawy?

“Ho toccato le corde della finale di Coppa Italia, non potevamo mollare perché c’erano altre partite, dovevamo ripartire a prescindere dalla sconfitta. C’è stata molta delusione dopo la Coppa Italia, cercare di tirare fuori questo orgoglio contro la Roma non era facile, sono felice per questi abbracci e saluti allo stadio. Nel secondo tempo siamo stati grandiosi, rimontare una squadra come la Roma non è facile ma i ragazzi sono stati straordinari”.

Forse qualche errore nel primo tempo, però una bella stagione complessivamente.

“Grazie per i complimenti, non è stato facile smaltire l’amarezza post Coppa Italia, ma dobbiamo arrivare alla finale di Conference League anche attraverso vittorie come questa. Tantissimi faranno il tifo per noi, come tutti faranno il tifo per le italiane, speriamo che tutti riescano a gioire”.

Un giudizio su Cerofolini?

“È stato decisivo in uscita su Wijnaldum, poi abbiamo consegnato due palloni sanguinosi ma l’ultimo baluardo è stato il portiere. È stato bravissimo, si fa trovare sempre pronto e abbiamo anche fatto risultato ogni volta che ha giocato”.

Jovic si trova meglio con una punta vicino? Cabral o Jovic per Praga?

“Secondo me abbiamo fatto una gestione davvero importante, soprattutto per l’aspetto fisico. Stanno tutti bene, posso scegliere tutti sapendo che possono fare prestazioni. Jovic sa riempire l’area, sa anche capire e andare nello spazio giusto, peccato che in Coppa Italia non si sia sbloccata. Ha qualità, nell’ultimo periodo sta facendo ottime cose, speriamo che possa darci un’altra bella soddisfazione”.