Mourinho e la Roma in silenzio: nessuna dichiarazione dopo il ko con la Fiorentina

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho non si presenterà davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Fiorentina-Roma.

L’allenatore, così come nessun altro componente di squadra e club, rilascerà dichiarazioni dopo il 2 a 1 rimediato sul campo dei viola.

Alla base di tale decisione, fa sapere DAZN, non dovrebbe esserci una protesta per la direzione arbitrale, ma una scelta operata dall’allenatore in vista della finalissima di Budapest.

Mourinho, tra l’altro, è stato ammonito nel finale di partita e dunque non sarà in panchina nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia all’Olimpico.