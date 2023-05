All or nothing

AS ROMA NEWS – Tutto sulla finalissima di Budapest. Una Roma a due facce stecca ancora in campionato, e con il ko del Franchi dice definitivamente addio a un quarto posto che sarebbe stato facilmente raggiungibile senza tutti questi punti buttati via nell’ultimo mese e mezzo.

Per ritrovare una Roma vincente in campionato bisogna infatti risalire al 16 aprile scorso, un’eternità, quando i giallorossi, nel mezzo della doppia sfida con il Feyenoord, superarono l’Udinese all’Olimpico per 3 a 0. Dopo di allora una sfilza di pareggi e sconfitte, con tante occasioni buttate al vento che hanno reso impossibile ottenere la quarta piazza e un posto in Champions, l’obiettivo stagionale.

Mourinho, complici gli infortuni e il caso Juventus, prima penalizzata, poi riabilitata e quindi definitivamente castigata dai giudici, ha optato per un all-in sull’Europa League, specie dopo aver visto il sorteggio di Nyon di qualche settimana fa che aveva aperto un’autostrada verso la finalissima di Budapest.

La partita di ieri per la Roma era semplicemente l’ultima tappa di avvicinamento alla sfida di mercoledì, quella che deciderà la stagione giallorossa. Nonostante i tanti cambi, la squadra messa in campo da Mourinho gioca un primo tempo di alto livello, disinnescando la viola e creando una serie enorme di occasioni da rete: i primi 45 minuti si sarebbero potuti chiudere tranquillamente con tre o quattro gol di vantaggio.

Nella ripresa la squadra, dopo una girandola di cambi concordati, cerca solo di difendere l’uno a zero acquisito con la rete del solito El Shaarawy. Una scelta che sembra pagare: la Fiorentina crea pochissimo, e i giallorossi paiono destinati a portarsi a casa i tre punti. E invece nel finale di partita, nel giro di tre minuti, la viola riesce a ribaltare il match a proprio favore con due reti in fotocopia. Grave l’errore di Ibanez su quella di Ikoné che condanna la Roma.

I giallorossi sprecano l’ultima occasione di tenere vivo il campionato fino all’ultima giornata (vincendo avrebbero scavalcato l’Atalanta, ko a San Siro, e avvicinato momentaneamente il Milan a un punto) e si giocano il definitivo tutto per tutto sulla finale di Europa League.

Un vero e proprio bivio per la Roma, squadra, club e allenatore. Vincendo la coppa, tutto cambierebbe di colpo: la storia, i giudizi, le prospettive presenti e future. Perdere invece metterebbe tutti, allenatore in primis, nel tritacarne mediatico. Tutto resta sospeso fino a mercoledì. Il giorno del giudizio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini