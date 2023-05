Dybala corre verso la finale. In dubbio Spinazzola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala ci proverà fino all’ultimo minuto. L’argentino vuole esserci a ogni costo per la finale di Budapest, e anche ieri ha lavorato a Trigoria mentre la squadra era impegnata nella trasferta di Firenze.

L’argentino ha svolto allenamento individuale, correndo sul campo, e poi fisioterapia: l’obiettivo è provare a non avvertire più dolore alla caviglia, specie quando calcia il pallone.

Compito non facile, visto che l’intervento durissimo di Palomino ha lasciato pesanti strascichi.

In dubbio anche Leonardo Spinazzola: il terzino è alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra. I prossimi due allenamenti saranno decisivi per capire se il giocatore sarà disponibile per Budapest.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / La Repubblica