Fiorentina-Roma 2-1, i voti dei quotidiani

NOTIZIE ROMA CALCIO – Queste le pagelle assegnate dai principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma che ieri hanno perso per 2 a 1 sul campo della Fiorentina nel penultimo match di questo campionato.
LA GAZZETTA DELLO SPORT (F. BIANCHI)
Svilar 6; Missori 6, Smalling 7, Mancini 5, Llorente 6, Ibanez 5, Zalewski 6,5, Celik 5; Bove 6, Tahirovic 6, Wijnaldum 5,5, Cristante 5,5; Solbakken 6, El Shaarawy 7, Belotti 6, Abraham sv. Allenatore: Mourinho 5,5.
CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)
Svilar 5,5; Missori 5, Smalling 7, Mancini 5, Llorente 6, Ibanez 4,5, Zalewski 6, Celik 5,5; Bove 6, Tahirovic 5,5, Wijnaldum 5,5, Cristante 5,5; Solbakken 6, El Shaarawy 7, Belotti 6, Abraham sv. Allenatore: Mourinho 5,5.
TUTTOSPORT (I. MASINI)
Svilar 6; Missori 6, Smalling 6, Mancini 5, Llorente 5,5, Ibanez 5, Zalewski 6, Celik 5,5; Bove 6, Tahirovic 6, Wijnaldum 6, Cristante 5,5; Solbakken 6,5, El Shaarawy 7, Belotti 6, Abraham sv. Allenatore: Mourinho 5.
IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)
Svilar 5,5; Missori 6, Smalling 7, Mancini 5, Llorente 6, Ibanez 5, Zalewski 5,5, Celik 5; Bove 6,5, Tahirovic 6, Wijnaldum 5,5, Cristante 5,5; Solbakken 6,5, El Shaarawy 7, Belotti 6,5, Abraham sv. Allenatore: Mourinho 6.
IL TEMPO (L. PES)
Svilar 5,5; Missori 5,5, Smalling 6,5, Mancini 6, Llorente 6, Ibanez 5, Zalewski 6,5, Celik 5,5; Bove 6,5, Tahirovic 5,5, Wijnaldum 5, Cristante 6; Solbakken 6, El Shaarawy 6,5, Belotti 6, Abraham sv. Allenatore: Mourinho 5,5.
CORRIERE DELLA SERA (M. FERRETTI)
Svilar 5,5; Missori 5,5, Smalling 6,5, Mancini 5, Llorente 5,5, Ibanez 5, Zalewski 5, Celik 5,5; Bove 6,5, Tahirovic 5, Wijnaldum 5,5, Cristante 5,5; Solbakken 6, El Shaarawy 7, Belotti 5,5, Abraham sv. Allenatore: Mourinho 6.
LA REPUBBLICA (M. DOVELLINI)
Svilar 6; Missori 6, Smalling 6, Mancini 5, Llorente 5,5, Ibanez 5,5, Zalewski 6, Celik 6; Bove 5,5, Tahirovic 6, Wijnaldum 6, Cristante 5,5; Solbakken 6, El Shaarawy 7, Belotti 6,5, Abraham sv. Allenatore: Mourinho 6.