Ibanez convocato dal Brasile per le amichevoli contro Guinea e Senegal

AS ROMA NOTIZIE – Nel mese di giugno torneranno gli impegni delle nazionali di calcio e fra i giallorossi impegnati in giro per il mondo ci sarà anche Roger Ibañez.

Il difensore della Roma è stato convocato dal Brasile per gli impegni amichevoli che vedranno la Seleçao impegnata contro Guinea e Senegal.

Ibanez è stato protagonista di una stagione in chiaroscuro, con tante buone prestazioni alternate però a errori pesanti che sono costati caro ai giallorossi.