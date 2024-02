(LIVE!) FROSINONE-ROMA: 0-0. Miracolo di Svilar sul sinistro a giro di Soulè!

AS ROMA NEWS – Trasferta, la più agevole del campionato dal punto di vista logistico, per la Roma impegnata questo pomeriggio sul campo del Frosinone nel match delle 18 di questa venticinquesima giornata di Serie A.

Di fronte a Daniele De Rossi c’è l’amico (ed ex giallorosso) Eusebio Di Francesco, tecnico capace di portare i ciociari fuori dalla zona più pericolante della classifica: attualmente il Frosinone è al 14esimo posto, sopra a Udinese e Sassuolo, ma non è ancora sicuro della salvezza.

La Roma dovrà ritrovare energie dopo l’impegno di coppa di pochi giorni fa per sbancare lo Stirpe e continuare la corsa verso il quarto posto.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

26′ – Ancora Frosinone: di testa Renier, tutto solo sul secondo palo, non impatta bene e spreca una buona chance. Balla troppo la Roma dietro.

25′ – OCCASIONE FROSINONE: miracolo di Svilar sul sinistro a giro di Soulé!

23′ – OCCASIONE FROSINONE: Soulé ha spazio per rientrare sul mancino e andare a calciare sul primo palo, la palla esce di poco.

15′ – Lukaku! Sinistro potente dall’interno dell’area tutto spostato a sinistra, blocca Turati ben piazzato.

8′ – Primo squillo della Roma con Baldanzi che prova a smarcare El Shaarawy ma il Faraone non ci arriva e la palla sfila sul fondo.

5′ – La Roma è partita un po’ troppo leggera in questo avvio, Frosinone aggressivo.

0′ – Fischia Giua, comincia Frosinone-Roma!

LE ULTIME LIVE DAL BENITO STIRPE

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento: De Rossi conferma Svilar in porta, tornano Kristensen, Huijsen e Angelino, esordio per Baldanzi, sorpresa Azmoun con Lukaku in attacco.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #FrosinoneRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/rblfLhx7tB — AS Roma (@OfficialASRoma) February 18, 2024

Ore 16:58 – Ecco la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar, Kristensen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy, Lukaku.

Ore 16:53 – Questa la formazione ufficiale del Frosinone: Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini; Soulè, Kaio, Reinier.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra Frosinone, clima piacevole. Un paio di dubbi di formazione in casa Roma ancora da sciogliere, tra pochi minuti vi comunicheremo in anteprima l’undici giallorosso.

FROSINONE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (4-3-3): Turati, Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli,, Brescianini, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Renier. All.: Di Francesco.

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Pahic, Harroui, Kvernadze, Barrinechea, Ibrahimovic, Caso, Baez, Cheddira, Seck.

ROMA (4-2-3-1): Svilar, Kristensen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy; Lukaku. All.: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Llorente, Karsdorp, Celik, Zalewski, Aouar, Pellegrini, Renato Sanches, Spinazzola, Bove, Dybala.

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Berti-Vivenzi

IV Uomo: Marcenaro

Var: Di Paolo

Ass. Var: Di Molfetta

Giallorossi.net – Andrea Fiorini