BALDANZI: “Brutto approccio alla partita, all’intervallo De Rossi ci ha caricato. Tre punti importantissimi per restare in corsa Champions”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tommaso Baldanzi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Frosinone-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Benito Stirpe:

Quanto pesano questi 3 punti dopo un primo tempo difficile?

“Importantissimi. Sono contentissimo per la squadra, ci servivano questi punti per restare in corsa con i nostri obiettivi. Non abbiamo approcciato bene, loro sono partiti molto forti, però abbiamo preso i 3 punti e siamo felici”.

Cosa vi ha detto De Rossi all’intervallo?

“Ci ha motivato, ci ha detto che potevamo fare meglio. Ci ha caricato bene”.

Il gol di Huijsen ti ha sorpreso?

“Ha fatto un gol bellissimo. Sono felice per lui, perché è un bravo ragazzo e ci ha portato punti”.

Quali sono i prossimi step che devi fare?

“Lavoro sempre al massimo per migliorare e dare una mano. Il campionato è lungo e spero di dare una mano e raggiungere gli obiettivi con la squadra”.

Quanto aiuta allenarsi con uno come Dybala?

“Sicuramente tanto”.