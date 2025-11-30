LIVE! GASPERINI: “Troppo lenti, è mancata energia. Il fallo su Konè di solito viene fischiato. Mercato? Non ho molta fiducia…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso al termine del match perso per 1 a 0.

GASPERINI A DAZN

Il contatto Beukema-Koné?

“Questi episodi si possono vedere in tanti modi. Faccio fatica a essere così netto, il giocatore del Napoli alza il piede dopo aver toccato la palla e va a sgambettare Koné. Le scivolate così vengono sempre fischiate, non è così netto come dice Marelli. Comunque in occasione del gol abbiamo fatto male ed eravamo scoperti, dato che Hermoso e Mancini erano fuori posizione così come gli esterni. Ci abbiamo messo del nostro, non dovevamo concedere queste ripartenze. È stato un nostro errore, peccato”.

4 dei 7 gol subiti sono arrivati da contropiede: come si può risolvere questo problema?

“Non credo sia un problema di motore. Abbiamo preso pochi gol e il nostro modo di giocare ci ha permesso di arrivare nelle posizioni alte di classifica. Dobbiamo però avere sempre delle coperture, oggi non siamo stati bravi”.

Oggi avete creato poco rispetto agli altri scontri diretti: siete mancati voi o è merito del Napoli?

“Tutte e due le cose. Anche il Napoli ha tirato pochissimo, è stata una partita bloccata. Mi dispiace perché non abbiamo giocato questa partita con l’energia giusta, forse abbiamo pagato un po’ di più il match di giovedì. Non avevamo la solita velocità e il Napoli era organizzato, così diventa più difficile. Siamo arrivati a questa partita un po’ incerottati e non siamo riusciti a giocare come abbiamo fatto di solito”.

C’è un tema scontri diretti?

“Sono state partite diverse. Oggi abbiamo giocato più sottotono, ma il ritmo della partita era più lento rispetto ai match con Inter e Milan. Non avevamo l’energia nervosa giusta, peccato e ci dispiace. Il campionato è molto lungo, ora avremo una settimana di tempo e poi ripartirà il tour de force. Dobbiamo prendere questa partita come insegnamento e pensare alla prossima”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Come giudica la prestazione? Meno recupero rispetto al Napoli?

«Sicuramente non abbiamo recuperato benissimo, abbiamo giocato a ritmi lenti sia nella corsa che nel giro palla. Non avevamo la solita energia. La prestazione, per impegno, è sempre notevole, ma non dovevamo prendere quel tipo di gol. La partita era bloccata, non bella, abbastanza lenta. Abbiamo preso contropiede: anche in svantaggio non abbiamo mai preso un contropiede così. Quell’episodio dovevamo evitarlo, perché poi rimontare non era facile».

Era fallo su Koné?

«Di solito vengono fischiati, ma non sono così nette le cose: si può dare o non dare, ma generalmente sì. Il giocatore prende la palla, poi alza il piede, ma entra in scivolata. Noi però non dovevamo prendere quel contropiede ed essere più equilibrati».

I tre scontri diretti persi per 1-0?

«Sono partite diverse. Peggio di così non possiamo fare, usciamo imparando qualcosa. Nel girone di ritorno è auspicabile fare più punti negli scontri diretti. È un campionato molto equilibrato, con squadre vicinissime: è una gara a eliminazione. Dobbiamo stare dentro, e poi qualcuna si attarderà e lì dovremo essere bravi. Sul mercato non ho molta fiducia, ora dobbiamo alzare molto i nostri giocatori. Abbiamo avuto fuori dei giocatori importanti, abbiamo perso qualcosa in attacco rispetto all’anno scorso, dobbiamo recuperare al meglio Dybala e Bailey, non possono essere questi. Non abbiamo Dovbyk. Molto bene Pellegrini stasera. Dobbiamo valorizzare al massimo il nostro attacco».

Hanno girato a vuoto tutti gli attaccanti…

«Sì, perché la squadra andava piano, merito anche del Napoli che si difende bene, ma noi siamo stati lenti nel giro palla e questo non ha permesso agli attaccanti di giocare meglio. Non avevamo lo spunto per saltare l’avversario, che è fondamentale. Questo ci ha impedito di fare gol».

Lo striscione della Sud?

«Bellissimo…».

Lei pensa che la Roma possa lottare per lo scudetto?

«L’ho detto in tempi non sospetti: non partecipo a questa discussione. Lavoro per far rendere i miei giocatori, che stanno dando tutto. Usciamo rammaricati non per il risultato ma per non essere riusciti a fare la partita che volevamo. Ci sono tante squadre, compreso anche il Como alla solita, e forse potrebbe aggiungersi l’Atalanta, e la concorrenza è molto forte. Noi dobbiamo guardare la nostra strada».

Cosa si porta a casa stasera?

«Non abbiamo concesso tanto, anche il Napoli ha tirato poco, ma lì nel secondo tempo. Impariamo che nelle sconfitte ci sono errori che puoi evitare, e dobbiamo far stare bene e tirare fuori il massimo da tutti e recuperare al meglio certi giocatori che sono importanti per noi, altrimenti facciamo fatica…».

