LIVE! GASPERINI: “Troppo lenti, è mancata energia. Il fallo su Konè di solito viene fischiato. Mercato? Non ho molta fiducia…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso al termine del match perso per 1 a 0.
GASPERINI A DAZN
Il contatto Beukema-Koné?
“Questi episodi si possono vedere in tanti modi. Faccio fatica a essere così netto, il giocatore del Napoli alza il piede dopo aver toccato la palla e va a sgambettare Koné. Le scivolate così vengono sempre fischiate, non è così netto come dice Marelli. Comunque in occasione del gol abbiamo fatto male ed eravamo scoperti, dato che Hermoso e Mancini erano fuori posizione così come gli esterni. Ci abbiamo messo del nostro, non dovevamo concedere queste ripartenze. È stato un nostro errore, peccato”.
4 dei 7 gol subiti sono arrivati da contropiede: come si può risolvere questo problema?
“Non credo sia un problema di motore. Abbiamo preso pochi gol e il nostro modo di giocare ci ha permesso di arrivare nelle posizioni alte di classifica. Dobbiamo però avere sempre delle coperture, oggi non siamo stati bravi”.
Oggi avete creato poco rispetto agli altri scontri diretti: siete mancati voi o è merito del Napoli?
“Tutte e due le cose. Anche il Napoli ha tirato pochissimo, è stata una partita bloccata. Mi dispiace perché non abbiamo giocato questa partita con l’energia giusta, forse abbiamo pagato un po’ di più il match di giovedì. Non avevamo la solita velocità e il Napoli era organizzato, così diventa più difficile. Siamo arrivati a questa partita un po’ incerottati e non siamo riusciti a giocare come abbiamo fatto di solito”.
C’è un tema scontri diretti?
“Sono state partite diverse. Oggi abbiamo giocato più sottotono, ma il ritmo della partita era più lento rispetto ai match con Inter e Milan. Non avevamo l’energia nervosa giusta, peccato e ci dispiace. Il campionato è molto lungo, ora avremo una settimana di tempo e poi ripartirà il tour de force. Dobbiamo prendere questa partita come insegnamento e pensare alla prossima”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Come giudica la prestazione? Meno recupero rispetto al Napoli?
«Sicuramente non abbiamo recuperato benissimo, abbiamo giocato a ritmi lenti sia nella corsa che nel giro palla. Non avevamo la solita energia. La prestazione, per impegno, è sempre notevole, ma non dovevamo prendere quel tipo di gol. La partita era bloccata, non bella, abbastanza lenta. Abbiamo preso contropiede: anche in svantaggio non abbiamo mai preso un contropiede così. Quell’episodio dovevamo evitarlo, perché poi rimontare non era facile».
Era fallo su Koné?
«Di solito vengono fischiati, ma non sono così nette le cose: si può dare o non dare, ma generalmente sì. Il giocatore prende la palla, poi alza il piede, ma entra in scivolata. Noi però non dovevamo prendere quel contropiede ed essere più equilibrati».
I tre scontri diretti persi per 1-0?
«Sono partite diverse. Peggio di così non possiamo fare, usciamo imparando qualcosa. Nel girone di ritorno è auspicabile fare più punti negli scontri diretti. È un campionato molto equilibrato, con squadre vicinissime: è una gara a eliminazione. Dobbiamo stare dentro, e poi qualcuna si attarderà e lì dovremo essere bravi. Sul mercato non ho molta fiducia, ora dobbiamo alzare molto i nostri giocatori. Abbiamo avuto fuori dei giocatori importanti, abbiamo perso qualcosa in attacco rispetto all’anno scorso, dobbiamo recuperare al meglio Dybala e Bailey, non possono essere questi. Non abbiamo Dovbyk. Molto bene Pellegrini stasera. Dobbiamo valorizzare al massimo il nostro attacco».
Hanno girato a vuoto tutti gli attaccanti…
«Sì, perché la squadra andava piano, merito anche del Napoli che si difende bene, ma noi siamo stati lenti nel giro palla e questo non ha permesso agli attaccanti di giocare meglio. Non avevamo lo spunto per saltare l’avversario, che è fondamentale. Questo ci ha impedito di fare gol».
Lo striscione della Sud?
«Bellissimo…».
Lei pensa che la Roma possa lottare per lo scudetto?
«L’ho detto in tempi non sospetti: non partecipo a questa discussione. Lavoro per far rendere i miei giocatori, che stanno dando tutto. Usciamo rammaricati non per il risultato ma per non essere riusciti a fare la partita che volevamo. Ci sono tante squadre, compreso anche il Como alla solita, e forse potrebbe aggiungersi l’Atalanta, e la concorrenza è molto forte. Noi dobbiamo guardare la nostra strada».
Cosa si porta a casa stasera?
«Non abbiamo concesso tanto, anche il Napoli ha tirato poco, ma lì nel secondo tempo. Impariamo che nelle sconfitte ci sono errori che puoi evitare, e dobbiamo far stare bene e tirare fuori il massimo da tutti e recuperare al meglio certi giocatori che sono importanti per noi, altrimenti facciamo fatica…».
LEGGI ANCHE – Zago: “Totti nel sonno urlava ‘Passa quella palla!’. Lo sputo a Simeone? Ora me ne pento”
stai friggendo con l’acqua e già ti dobbiamo tanto. vai avanti Mister, i tifosi sono con te!!!
Di solito viene fischiato se ti chiami Milan, Napoli , Inter
non certo se ti chiami Roma
Classifica con pareggi negli scontri diretti:
1. Roma 30
2. Milan 26
3. Napoli 26
4. Inter 25
Qualcuno potrebbe dire “se mi nonno non moriva ancora campava”, ma questo è per dire che se queste 3 partite le avessimo affrontate con più umiltà giocando per non prenderle oggi avremmo un’altra classifica. E poi se sei avanti e non perdi gli scontri diretti e con la ragionevole certezza di portare sempre a casa i tre punti con le altre squadre, le inseguitrici difficilmente ti riprendono e possono aprirsi scenari clamorosi.
La sensazione è che Invece abbiamo voluto strafare prendendo sempre i gol su ripartenze. Con l’Inter, con il Milan e ora col Napoli.
A Gasp va senz’altro riconosciuto di averci portato a fare discorsi come questi che erano impensabili a inizio stagione, però adesso un pò più di pragmatismo non farebbe male. Per me nei big match ha sempre sbagliato l’approccio, forse per la voglia di impressionare o stupire, forse per dimostrare che applicando il suo credo calcistico può vincere anche contro le grandi. Insomma con un pò troppo narcisismo forse ci siamo fottuti la grande possibilità di puntare al bottino pieno.
Mi sembrava strano che non ne approfittavi per scagliarti contro la Roma Sull’ arbitraggio, nulla? Ah già per voi non conta
In umiltà avrei tante cose da dire, ma se un giorno mi avessero detto che il centravanti della Roma è un tale Baldanzi, mi sarei messo a ridere.
Niente contro il ragazzo, tra l’altro autore dell’unico tiro in porta…
sei un grande ma togliere Ferguson quando si deve recuperare non è stata una scelta felice
non ha visto palla
comprategli giocatori forti se volete lo scudetto, troppo bello mettergli pressione sopra con una rosa davvero mediocre.
Sto dalla parte del Mister. Immaginavo che per Marelli era tutto “regolare”, da uno che difende l’operato di Moreno non m’aspettavo di meno. Passerà anche sta nottata…
Tutto normale, unn fallo grosso come una cada a ns favore che si trasforma in una axione da gol per i ns avversari ma nessuno ne parla. minimizzato. il Napoli ha fatto solo quell azione. Bah
Io mi chiedo come si fa dopo tre mesi di calciomercato a prendere tale Leon bailey a fine agosto. Non è ne carne ne pesce. Ma non era meglio prendere un paio di ventenni dal campionato belga e lanciarli piuttosto che bailey e Ferguson ? Misteri della Roma
Noi sotto tono. Massa il migliore del Napoli.
In TV si parla della Roma che prende gol in ripartenza. Poco sul motivo liquidato come un normale contatto. Andiamo avanti, non molliamo e concentrati su tutte le partite che sono ancora tantissime. Svilar un gigante sempre.
Mister ogni tanto specialmente con questi squadroni se non si può vincere non si deve neanche perdere perché un pareggio fa tutta la differenza del mondo. Non parlo di arbitri perché se uno crede nella malafede non va allo stadio non di arrabbia non paga abbonamenti senno è un masochista il fallo su kone rivedendolo il difensore tocca la palla poi alza il piede e tocca kone va bene si può fischiare o no però 3 big match 3 sconfitte per una ripartenza si può fare una riflessione? Comunque onestamente il Napoli a giocato meglio più fisicamente non ci hanno lasciato spazi niente da dire guardiamo il 4 posto quello è lo scudetto
esatto.
tutto ottimo, ma quei gol li prendeva zeman.
e oggi chiediamo qualcosina in più…
❤️🧡💛
Anche questa partita ci dimostra perché Gasp chiede attaccanti. Stiamo facendo un’ottima stagione ad ora, siamo ad un punto dalla vetta, ma non abbiamo vinto uno scontro diretto e questo non è un caso. Gente come Pellegrini, Baldanzi e svariati altri vanno bene contro le squadre del tuo livello o sotto, ma quando trovi squadre forti con questi non vinci mai.
si ma sono anni che perdiamo gli scontri diretti, almeno quest’ anno con le medio piccole abbiamo sempre vinto,stasera più che mai, abbiamo pagato il giovedì,io non ho capito perché la Roma non può giocare il lunedì,visto che questa settimana non ci sono le coppe,un giorno in più fa’ tutta la differenza, specialmente co tro squadre che tecnicamente sono superiori,arrivare alla partita più riposati è fondamentale, infatti la Roma non ha corso,si è visto palesemente
Tralasciando l’allegra brigata Massa, Aureliano, Di Bello perche sarebbe come sparare sulla croce rossa, credo che stavolta l’impegno di giovedì si sia sentito eccome sia dal punto di vista fisico che psicologico.
Pero’ al di la di tutto per una volta non sono d’accordo con il mister, il gol lo abbiamo preso per un “problema di motore” troppo lento, che e’ la stessa causa per gli altri gol presi in contropiede fino ad ora. La nostra difesa titolare a 3 non ha uno scattista e quando non riescono a giocare di posizione o sull’anticipo quando sono puntati in velocità vanno in grandissima difficoltà.
Inoltre anche giocando con i quinti molto alti (Celik e Wesley, quando gioca a 5 a centrocampo) seppure questi siano molto veloci non sempre riescono a fare diagonali di recupero o a supportare in ripiegamento i 3 centrali…e men che meno i due centrocampisti centrali dove Cristante non e’ certo un fulmine di guerre.
Quindii oltre al centravanti che serve come il pane, un pensierino per un’aggiustatina in quel senso lo farei…
Il vero fuoriclasse è Gasperini. Sempre dalla parte del mister è un grande e ha resuscitato i morti che camminavano in campo… Il problema è stato il mercato di Massara. Va bene Wesley e Al Ainaouy anche pagati profumatamente ma il resto è stato un flop. Non puoi fare scommesse soprattutto in attacco…speravo in Fergusson…ma stasera un pò tutta squadra ha pagato la gara di giovedì …
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.