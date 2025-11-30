ROMA-NAPOLI 0-1: le pagelle

Una Roma opaca viene battuta all’Olimpico per 1 a 0 dal Napoli di Conte: decide una rete di Neres nel primo tempo.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i partenopei nel match valido per la tredicesima giornata di campionato:
Svilar 7 – Salva su Lang, poi si ripete sulla spizzata involontaria di Mancini, ma non riesce a chiudere lo specchio a Neres.
Mancini 5,5 – La velocità di Lang lo mette spesso in affanno.
Ndicka 5 – Soffre il duello con Hojlund e sbaglia, stranamente, più del dovuto.
Hermoso 6 – Il più concreto e solido dei tre centrali.
Celik 5,5 – Quando la Roma deve attaccare da quella parte mostra i suoi limiti nel ruolo di esterno a tutta fascia. Si vede poco in fase di spinta.
Konè 5,5 – Non al meglio della condizione fisica, non gioca la sua miglior partita.
Cristante 5 – Tantissimi errori, sbaglia passaggi elementari. Serata no.
Wesley 5,5 – Cerca di dare vivacità alla corsia ma gli manca imprevedibilità. Dall’82’ El Shaarawy sv.
Soulè 5 – Il Napoli non lo fa respirare, lui non riesce a lasciare il segno. Dal 61′ Dybala 5,5 – Un solo lampo con quell’assist geniale a Baldanzi, che avrebbe potuto portare al pari. Troppo poco.
Pellegrini 6 – L’unica fiammata del primo tempo nasce da una sua accelerazione. Cerca di accendere la scintilla con qualche giocata, senza fortuna. Dall’80’ Bailey sv.
Ferguson 5 – Poco incisivo, non riesce mai a fare una sponda o a liberarsi del diretto marcatore, finendo per essere risucchiato dalla difesa azzurra. Dal 46′ Baldanzi 5 – Stavolta l’esperimento falso nove fallisce. Ha sul destro la palla del pari, ma anche stasera rimanda a domani l’appuntamento col gol.
GRITTI /GASPERINI 5,5 – Esordio sfortunato sulla panchina della Roma per il vice di Gasp. I cambi non riescono a dare smalto a una squadra stranamente opaca.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini